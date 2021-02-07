Изменить цвет картинки

Обработка фотографийЗакрыт30 заявок951 просмотр
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Это фоновая картинка версии светлой темы сайта, нужно сделать темную ( как на фото темной картинки ) Но в темной есть деффекты, линии в гексагонах ( в увеличенной версии картинки ). таких деффектов быть не должно

3 года назад
Saydullin_dev
Сай 
21 годБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 года назад