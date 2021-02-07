Редактировать фото

Нужно поменять цвет коробки на 5 фотографиях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 фото заменить английские слова на русские такого же размера и цвета
2 фото обрезать по верхнему контуру желтой рамки и так же заменить слова(аббревиатуры и названия брендов соответственно оставить английскими)
3 фото замена английских слов на русские, только слова "For" по удалять оттуда, пусть останутся только бренды
4 фото просто замена слов на русские
5 фотозамена слов на русские, включая физические величины(аббревиатуры и бренды оставляем)
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