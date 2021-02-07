Редактировать фото

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Обработка фотографийЗавершен8 заявок269 просмотров
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1 фото заменить английские слова на русские такого же размера и цвета

2 фото обрезать по верхнему контуру желтой рамки и так же заменить слова(аббревиатуры и названия брендов соответственно оставить английскими)

3 фото замена английских слов на русские, только слова "For" по удалять оттуда, пусть останутся только бренды

4 фото просто замена слов на русские

5 фотозамена слов на русские, включая физические величины(аббревиатуры и бренды оставляем)

3 года назад
w_endorfin
Максим 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
GalinaMorozova
Галина 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$3
1 день
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