Превью для детского канала

Обработка фотографийЗакрыт23 заявки612 просмотров
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Необходимо сделать 3 превью на детский канал иcходя из референсов

Пример того что нравится:

https://www.youtube.com/channel/UCvlE5gTbOvjiolFlEm-c_Ow

https://www.youtube.com/channel/UCJplp5SjeGSdVdwsfb9Q7lQ

Практический опыт работы с детскими превью ОБЯЗАТЕЛЕН!

3 года назад
zadiraka_alina
Алина 
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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