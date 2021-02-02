Превью для детского канала

Нужно из данной фото, во вложении, сделать продающую, чтобы "цепляла" глаз покупателя .Чтобы ее замечали из десятков похожих объявлений. Рамки нужно сделать в цвет - Золото. А в остальном , добавить инфографику и тд и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать 3 превью на детский канал иcходя из референсов
Пример того что нравится:
https://www.youtube.com/channel/UCvlE5gTbOvjiolFlEm-c_Ow
https://www.youtube.com/channel/UCJplp5SjeGSdVdwsfb9Q7lQ
Практический опыт работы с детскими превью ОБЯЗАТЕЛЕН!
- Похожие заказы
- Обработка фотографий9 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется фото некого письма, сделанное мобильным телефоном прямо с монитора. Требуется его улучшить, выровнять, подчистить полоски, чтоб оно стало пригодным для распечатывания. В последствии это категорически не должно быть размещено в портфолио. Само фото скину ...Завершен3 года назад
- $5
Добрый день! Необходимо аккуратно вырезать портреты 3 девушек. Сложность - вырезать прическу.Завершен3 года назад
Требуется обработать фотографии, (кол. 9 шт). Сделать обтравку, убрать все возможные засветы, сделать цветокоррекцию, добавить тени.Завершен3 года назад
Нужно сделать из фотографий клип Harlem Shake. То есть будете двигать людей из фото. Нужен только профи.Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Нужно найти в интернете, скорей всего в фейсбуке 3-5 лучших фотографий на каждый из 300 товаров. Фотографии нужны не на белом фоне, а в "жизни". Поиск процесс легких. В выдаче будет много фотографии. Пример запросов: DC comics ...Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт3 года назад
Улучшить фото. Убрать очки на голове. Сделал кожу более матовой, осветлить фон, глаз приоткрыть, губы сделать симметричными, добавить яркость губам, лицо овал поправить, фон поменять на синее небо с облаками.Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть 9 папок в которых по 5-6 фото. Нужно обработать до красивого вида. Одну из них заглавную обрезать, чтобы была на белом фоне, остальные красиво обработать. Размер конечный должен быть 800x800. Цена за 1 фото и сроки.Завершен3 года назад
- $3
Максимально аккуратно обрезать задний фон и сделать пнг картинку. Убрать снег и дорисовать части лафета, которые скрыты снегом. Пнг фото для примера.Завершен3 года назад
Нужно сделать для сайта натяжных потолков , картинки с акциями 1- скрытый карниз +сам карниз в подарок.2- закажи потолки во всей квартире и получи светильники в подарокEkolaGX533-Вставка для натяжных потолков в подарок. 4-Скидка Новоселов -10%5-Скидка по пенсионному ...Завершен3 года назад