Крутой аниматорщик

Обработка фотографийЗакрыт3 заявки387 просмотров
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Нужно сделать из фотографий клип Harlem Shake. То есть будете двигать людей из фото. Нужен только профи.

3 года назад
Nevercoloroff
36 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
год назад