Профессиональная обработка фотографий.

Обработка фотографийЗавершен21 заявка494 просмотра
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Требуется обработать фотографии, (кол. 9 шт). Сделать обтравку, убрать все возможные засветы, сделать цветокоррекцию, добавить тени.

3 года назад
AnDreas-88
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
yaremchuk17
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
час назад
3 года назад
$15
3 дня
Все отлично, работа на высоте.. рекомендую!
Отличный заказчик. Четкие цели и желания. Рекомендую)