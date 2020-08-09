AnDreas-88

Требуется нарисовать разверстку с индивидуальными размерами, для верстки дизайна. За подробностями в ЛС.
- Дизайн продукции19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сделать креативы для РК в РСЯ подробности в Лс.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется обработать фотографии, (кол. 9 шт). Сделать обтравку, убрать все возможные засветы, сделать цветокоррекцию, добавить тени.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
- $65
Необходимо реализовать инфографику с преимуществами для карточек товара по подробному ТЗ. Примеры для понимания, какой уровень необходим для реализации данных идей: https://www.wildberries.ru/catalog/14798296/detail.aspx?targetUrl=BP https://www.wildberries.ru/catalog/15376583/detail.aspx?targetUrl=BP Требования к дизайнеру, должен быть с креативным мышлением, предлагать свои идеи ля реализации проектов.Дизайн продукции6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать правильную пунктуацию в тексте!Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется человек на постоянной основе, для ведения страницы Instagram и раскрутки бренда.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо наложить эффекты на фото девушки, разделив ее лицо на две части линией. Одна сторона остается без изменений, вторая половина должна выглядеть чуть старше. Прилагаю фото подобного примера:Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется, написать текст для карточки товара с применением ключевых слов в описании. Также + 5-7 выгод самого товара, почему именно наш товар лучше среди других! Категория товара, "красота и здоровье". Товар, банки вакуумные "косметические" для ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо, придумать ( УТП) для динамических обложек в VK в количестве 5 штук.Продающие текстынет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать небольшой текст, для вложения в продукцию. Который, с подвигнет покупателя купившего наш товар, на дальнейшие действия. Это оставить отзыв с фото на товар, который они приобрели у нас на сайте. Также, подписаться на ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется сделать рерайт небольшого абзаца всего 563 символа, не потеряв основную мысль.Рерайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищем графического дизайнера для создания индивидуального дизайна упаковки для своей продукции. Пример дизайна и концепцию прилагаю в видео. https://yadi.sk/i/D_vvGkTBJvkwAQДизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад