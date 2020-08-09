AnDreas-88

Андрей Волков AnDreas-88

 
35 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
yaremchuk17
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$15
10 баллов
3 года назад
Профессиональная обработка фотографий.
Отличный заказчик. Четкие цели и желания. Рекомендую)
Все отлично, работа на высоте.. рекомендую!
Ответный отзыв
MarinaHudemchuk
35 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Сделать Пунктуацию.
Четко поставленные задачи, мгновенная оплата. Хороший заказчик.
Отличная работа! Рекомендую!
Ответный отзыв
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
3 года назад
Обработать фото, наложить эфекты.
Быстрое и точное ТЗ, оперативная коммуникация и моментальная оплата, все отлично!
Быстро, очень доволен.. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
час назад
$3
10 баллов
3 года назад
Написать уникальное описание для товара.
Спасибо за доверие! Всё хорошо, был рад сотрудничать!
Мастер, своего дела! Быстро, четко, без воды! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
ArinVPo
Арина 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
9 дней назад
$1
10 баллов
3 года назад
Рерайт небольшого обзаца, повышение уникальности.
👍🏻
Отличный исполнитель! Качество работы на высоте. Всем, остался доволен. Рекомендую.
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