Вырезать фон на 3 картинках, сделать png

$5
Обработка фотографийЗавершен30 заявок584 просмотра
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Добрый день! Необходимо аккуратно вырезать портреты 3 девушек. Сложность - вырезать прическу.

3 года назад
tatyana_tatyana_
Татьяна 
62 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
GalinaMorozova
Галина 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$5
1 день
Галина очень внимательно отнеслась к работе, аккуратно сделала обтравку фотографий. И как бонус отретушировала фотографию, так как мы заметили небольшой недочет на фото только в процессе работы. Рекомендую!
Отличный, вежливый и честный заказчик:) Приятно будет поработать еще!