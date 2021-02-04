Вырезать фон на 3 картинках, сделать png

Требуется обработать фотографии, (кол. 9 шт). Сделать обтравку, убрать все возможные засветы, сделать цветокоррекцию, добавить тени.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо аккуратно вырезать портреты 3 девушек. Сложность - вырезать прическу.
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