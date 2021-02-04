Обработать фото, сделанное с экрана (монитора)

Обработка фотографийЗавершен29 заявок466 просмотров
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Имеется фото некого письма, сделанное мобильным телефоном прямо с монитора. Требуется его улучшить, выровнять, подчистить полоски, чтоб оно стало пригодным для распечатывания. В последствии это категорически не должно быть размещено в портфолио. Само фото скину в личку.

3 года назад
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
Karfagen90
54 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
час назад
3 года назад
$1
1 день
Выполнено быстро, качественно. Спасибо и мои рекомендации.
Очень классный заказчик Алексей,всё понятно и адекватно,рекомендую