Наложить на фото фон с описанием,фотошоп

$5
Обработка фотографийЗавершен38 заявок847 просмотров
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Наложить красивый фон с описанием и пользой на фотографию с товаром. Товар уход для тела. 8 фото.

3 года назад
Atletov
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
GalinaMorozova
Галина 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$5
3 дня
Галина,просто умница, сделала из фото шедевры. Всем рекомендую!!
Приятно было работать с Евгением) Все четко и без проблем, однозначно рекомендую к сотрудничеству!