Наложить на фото фон с описанием,фотошоп

Нужно найти в интернете, скорей всего в фейсбуке 3-5 лучших фотографий на каждый из 300 товаров. Фотографии нужны не на белом фоне, а в "жизни". Поиск процесс легких. В выдаче будет много фотографии. Пример запросов: DC comics ...