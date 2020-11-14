Atletov

Евгений Atletov

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

LEBOWSKY
Николай 
43 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$4
10 баллов
4 года назад
Обработать фото и добавить преимущества товара
Хороший заказчик, всегда на связи, задачу ставит чётко. Всем рекомендую!!!
GalinaMorozova
Галина 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Наложить на фото фон с описанием,фотошоп
Приятно было работать с Евгением) Все четко и без проблем, однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Галина,просто умница, сделала из фото шедевры. Всем рекомендую!!
Ответный отзыв