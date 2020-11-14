$4
Необходимо добавить красивый фон и преимущества на фотографии. Сделать фото привлекательным и привлечь к покупке товара.
Обработка фотографий1 исполнитель
Закрыт
4 года назад
Необходимо добавить красивый фон и преимущества на фотографии. Сделать фото привлекательным и привлечь к покупке товара.
Наложить красивый фон с описанием и пользой на фотографию с товаром. Товар уход для тела. 8 фото.
Задний фот на фото сделать белым или вообще убрать
Здравствуйте. Есть 80 адресов г. Москвы, необходимо составить логистически грамотный маршрут на каждый день ( 18 адресов в день), Восточная часть Москвы
два скриншота, нужно поменять время.
11 скриншотов, необходимо поменять цифры и убрать не нужный текст.