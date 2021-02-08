Нужно поменять цвет коробки на 5 фотографиях.

Обработка фотографийЗавершен43 заявки969 просмотров
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Нужно поменять цвет коробки на 5 фотографиях.

3 года назад
vpnnnnnn
Павел 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
3 года назад
$15
1 день
Все сделано как заказывал.
Всё отлично! Рад сотрудничеству с Павлом! Однозначно рекомендую!