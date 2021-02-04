Обработка фото

Ищу специалиста по обработки и созданию продающих фоток для интернет магазина. Нужно сделать продающие, "СОЧНЫЕ" фотографии.

За 5 фото плачу 3,5$

1)На фото обязательно должна быть целевая аудитория (Бритва-довольный бреющийся мужчина, плойка- женщина с красивыми вьющимися волосами. Думаю понятно)

2)Преимущества товара (пример см. фото)

3)Габаритные размеры и тех. характеристики (Пример: сменная насадка, аккумулятор в комплекте, 3 в 1, длина кабеля, покрытия изделия...)

дальше это все нужно смонтировать в Фотошопе

размер 900*1200 ш/в .jpg

Примеры -см.вложение