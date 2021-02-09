Добавить дополнительное поле на фото

Изначально девушка очень дружелюбно себя вела, распрашивала обо всем, предоставляла скрины с каждого шага. Решила перевести ей деньги заранее, перевела и все, девушка перестала отвечать, хотя работа у нее была уже почти готова. Просто очень разочарованна, дело не в деньгах, а в отношении.