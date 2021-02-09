Добавить дополнительное поле на фото

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$2
Обработка фотографийЗавершен4 заявки509 просмотров
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3 года назад
guest_16127676511086
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
Prrr
Аня 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$2
1 день
Изначально девушка очень дружелюбно себя вела, распрашивала обо всем, предоставляла скрины с каждого шага. Решила перевести ей деньги заранее, перевела и все, девушка перестала отвечать, хотя работа у нее была уже почти готова. Просто очень разочарованна, дело не в деньгах, а в отношении.
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$2
1 день
Очень быстро и качественно выполнена работа! Рекомендую.
Отличный заказчик Грамотно ставит задачу Всегда на связи Быстрая оплата Рекомендую +