Нужны качественные фото для интернет магазина семян цветов

$200
Обработка фотографийЗакрыт27 заявок1283 просмотра
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Нужно сделать по 7 фото каждого лота семян цветов

Формат JPEG

1 фото на белом фоне

2 фото lifestyle фото

3 фото инфографика

4-7 фото разные стороны товара

500 лотов

3 года назад
antub
Артем 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад