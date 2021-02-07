Нужно сделать шаблонную тень в Фотошопе под авто

Обработка фотографийЗакрыт23 заявки700 просмотров
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Задача:

Нарисовать шаблонную реалистичную тень точно также как на фото, чтобы мы потом могли использовать это под любое фото.

Можете сразу попытаться сделать и отправить скриншот результата

3 года назад
HighVolumeImages
Максуд Муминов 
23 годаУзбекистан
3 года в сервисе
Был
3 года назад