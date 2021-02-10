Нужно "отфотошопить" фотки

Обработка фотографийЗавершен6 заявок176 просмотров
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Всем привет!

Что именно нужно. Короче есть отснятые фотки на фоне стенда с данными о компании, иногда так получается что данные меняются, а снимать специально новый материал гораздо сложнее чем просто отфотошопить то что есть :) Короче смысл в чем, есть десяток фоток, на них нужно поменять некоторые элементы так чтоб это выглядело реалистично, а не тупо в пеинте ластиком закрасить и сверху написать :) в общем смысл думаю понятен, детали напишу в лич.

3 года назад
irto2000
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
kuraj
Илья 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
3 года назад
$3
2 дня
Супер, все быстро и четко, без лишних разговоров :) особо добавить нечего... адекватный человек, быстро понял задачу и так же быстро ее сделал! Спасибо!
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