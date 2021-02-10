Нужно "отфотошопить" фотки

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Всем привет!
Что именно нужно. Короче есть отснятые фотки на фоне стенда с данными о компании, иногда так получается что данные меняются, а снимать специально новый материал гораздо сложнее чем просто отфотошопить то что есть :) Короче смысл в чем, есть десяток фоток, на них нужно поменять некоторые элементы так чтоб это выглядело реалистично, а не тупо в пеинте ластиком закрасить и сверху написать :) в общем смысл думаю понятен, детали напишу в лич.
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