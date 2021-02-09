Обработка фотографий с 3D эффектом

Обработка фотографийЗакрыт24 заявки554 просмотра
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По примеру фото ниже нужно обработать мои исходные фото в этом же стиле или подобном. Если у вас есть примеры таких работ в выборе исполнителя это будет большим плюсом. По срокам гибко, скорость не требуется. Указывайте вашу цену за фото и от какого количества вы работаете.

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3 года назад
alex-sivkova
29 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад