Обработка фотографий с 3D эффектом

По примеру фото ниже нужно обработать мои исходные фото в этом же стиле или подобном. Если у вас есть примеры таких работ в выборе исполнителя это будет большим плюсом. По срокам гибко, скорость не требуется. Указывайте вашу цену за фото и от какого количества вы работаете.

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