Обработка фотографий с 3D эффектом

Задача: Нарисовать шаблонную реалистичную тень точно также как на фото, чтобы мы потом могли использовать это под любое фото. Можете сразу попытаться сделать и отправить скриншот результата
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По примеру фото ниже нужно обработать мои исходные фото в этом же стиле или подобном. Если у вас есть примеры таких работ в выборе исполнителя это будет большим плюсом. По срокам гибко, скорость не требуется. Указывайте вашу цену за фото и от какого количества вы работаете.
По оплате любым удобным способом для вас.
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