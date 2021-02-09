Обработать фото в формате raw

Добрый день. Надо обработать фото. Фото в формате raw. Интерьерная съемка изделий ручной работы. Съемка была в фотостудии в дневное время без использования светового оборудования. Получились темные фото.

Надо высветлить фото, сохранить по возможности цвета. Фото сделать теплым.

Фотографий около 10 шт. Сперва Вы обрабатываете 1 фото, если меня устраивает, то я отдаю остальные. Желательно чтобы у вас были ваши примеры до/после.