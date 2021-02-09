Обработать 5 фото ювелирных колечек

Обработка фотографийЗакрыт20 заявок696 просмотров
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Нужно убрать букву "S" у колец.

1 фото прилагаю, как образец. 

3 года назад
Denis_Merkulov
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
adil190101
Адиль 
23 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$1
1 день