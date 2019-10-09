Доброго времени суток, господа фрилансеры. Требуется нативный RAT на С/С++, самописный или доработанный из исходников (на Ваш выбор). Предпочтение будет отдаваться заявкам с умеренными финансовыми притязаниями. В случае взаимного позитивного впечатления по ...