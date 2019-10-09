Mike1988

Михаил Mike1988

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Remote Administration Tool

    Доброго времени суток, господа фрилансеры. Требуется нативный RAT на С/С++, самописный или доработанный из исходников (на Ваш выбор). Предпочтение будет отдаваться заявкам с умеренными финансовыми притязаниями. В случае взаимного позитивного впечатления по ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Восстановить данные с виртуального диска VMDK

    Доброго времени суток, господа фрилансеры. Произошло следующее: во время работы виртуальной машины VirtualBox произошло отключение питание компьютера. После этого при попытке открытия виртуальной машины появляется ошибка (текст ошибки смотрите в конце файла). Ошибка и ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скопировать сайт

    Нужно целиком скопировать простенький сайт (чисто статика) и перенести его на новый домен. Работа, мягко говоря, несложная, поэтому приоритетом выступают разумные финансовые пожелания соискателя.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дописать криптор из исходников

    Доброго времени суток, господа фрилансеры. Нужно дописать криптор: исходники и тема с обсуждением на форуме. Если коротко, то имеется фреймворк для создания метаполиморфного криптора. Фреймворк генерирует уникальный стаб, используя мусорные функции и т.д. Сейчас ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Vladimir_ZH
Владимир 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Восстановить данные с виртуального диска VMDK
Сотрудничеством доволен, рекомендую данного заказчика.
Исполнитель грамотный, адекватный, постоянно на связи. Все профессионально и в срок. Рекомендую.
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uargb
Роман 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Дописать криптор из исходников
Отличный заказчик. Интересные, нетривиальные задачи, четкое и ясное ТЗ, минимум правок. Всегда на связи, оплата в срок. Шикарное сотрудничество
Отличная работа. Большой опыт, справился раньше озвученных сроков. Рекомендую.
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