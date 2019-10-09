Доброго времени суток, господа фрилансеры. Требуется нативный RAT на С/С++, самописный или доработанный из исходников (на Ваш выбор). Предпочтение будет отдаваться заявкам с умеренными финансовыми притязаниями. В случае взаимного позитивного впечатления по ...
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток, господа фрилансеры. Произошло следующее: во время работы виртуальной машины VirtualBox произошло отключение питание компьютера. После этого при попытке открытия виртуальной машины появляется ошибка (текст ошибки смотрите в конце файла). Ошибка и ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $220
Написать две программыПрикладное ПО9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Три небольших скрипта на Python.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно целиком скопировать простенький сайт (чисто статика) и перенести его на новый домен. Работа, мягко говоря, несложная, поэтому приоритетом выступают разумные финансовые пожелания соискателя.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток, господа фрилансеры. Нужно дописать криптор: исходники и тема с обсуждением на форуме. Если коротко, то имеется фреймворк для создания метаполиморфного криптора. Фреймворк генерирует уникальный стаб, используя мусорные функции и т.д. Сейчас ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад