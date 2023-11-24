Програмування RStudio

Потрібно виконати 4 задачі у Access, та дві за допомогою SQL, для навчання. Кому цікаво, пишіть у повідомленнях, про все розповім.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Побудова нейронных мереж для классификации табличных данных та оцінка їх якості .
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