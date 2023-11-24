Доработка проекта электронного дневника

Есть готовый проект проект электронного дневника на Codeigniter+база данных. Требуется доработка нескольких функций. В частности

1)Добавить возможность прикладывать файл к домашнему заданию (есть в коде, но недореализовано разработчиком).

2)Сделать возможным привязывать одного и того же ученика в разные классы под одним аккаунтом, что бы ученик под своим одним аккаунтом видел расписание и дневник из всех классов к которым он прикреплен, а не одного класса как сейчас. Сейчас, если ученик посещает занятия в двух разных группах, приходится делать ему два разных аккаунта, потому как априори в классической школе ученик учится в одном классе. У нас ученик может учится в нескольких группах (классах).