Написать Телеграм бота

то вот тут мы знаем координаты и в ответ приходит шифр , это открытая информация в Яндекс картах , необходимо понять чем зашифрованы данные и как их расшифровать [36.069749,52.965937] Z08YdgFpT0cFQFtofXV3dHVhYA== [36.074872,52.971271] Z08YdgBlSEQGQFtofXV2cH9jbQ== [36.063875,52.953142] Z08YdgFjQEQPQFtofXV0cn5jbQ== ...