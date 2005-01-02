Добро пожаловать ко мне на страницу.
Меня зовут Дмитрий. Родом я с далекого, красивого края России. Зарабатываю на хлеб своими прямыми руками и творческим взглядом. Занимаюсь видео креативами, инфографикой, обработкой и ретушью фотографий
Опыт работы:
Видео креативами занимаюсь более 3-х лет
Инфографикой более 2-х лет
Обработкой фотографий менее 1-го года.
О работе с Клиентом:
Досконально изучаю техническое задание (ТЗ)
Помогаю составить своим клиентам ТЗ и обязательно обговариваю все мелочи с заказчиком
Всегда иду на контакт
На первом месте качество, на втором скорость
Довожу проект до ума
В чем я работаю:
Photoshop – использую его для создание изумительных композиций для баннеров, motion-видео
Lightroom – использую для ретуши и обработки фотографий
Illustrator – использую для создания композиций в векторе
After Effects – использую для анимации композиций
Premiere Pro – использую для монтажа видео
Связаться со мной можно только через личные сообщения на платформе
Портфолио
- Анимированное видео для Лаундж-баранет просмотров
- Анимированное видео для онлайн магазина мебелинет просмотров
- Анимированный прайс-лист для салона красотынет просмотров
- Оформление для Телеграм ботанет просмотров
- Акции на главную страницу для сайта Livote.proнет просмотров