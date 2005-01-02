Cosmo_energy

Дмитрий Cosmo_energy

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
ОСТОРОЖНО здесь качественно | Видео креативы | Инфографика | Обработка - Ретушь фотографий

Добро пожаловать ко мне на страницу.

Меня зовут Дмитрий. Родом я с далекого, красивого края России. Зарабатываю на хлеб своими прямыми руками и творческим взглядом. Занимаюсь видео креативами, инфографикой, обработкой и ретушью фотографий

Опыт работы:

  • Видео креативами занимаюсь более 3-х лет

  • Инфографикой более 2-х лет

  • Обработкой фотографий менее 1-го года.

О работе с Клиентом:

  • Досконально изучаю техническое задание (ТЗ)

  • Помогаю составить своим клиентам ТЗ и обязательно обговариваю все мелочи с заказчиком

  • Всегда иду на контакт

  • На первом месте качество, на втором скорость

  • Довожу проект до ума

В чем я работаю:

Photoshop – использую его для создание изумительных композиций для баннеров, motion-видео

Lightroom – использую для ретуши и обработки фотографий

Illustrator – использую для создания композиций в векторе

After Effects – использую для анимации композиций

Premiere Pro – использую для монтажа видео

Связаться со мной можно только через личные сообщения на платформе

  

Анимация
нет отзывов
$20/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$15/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$7/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга