ОСТОРОЖНО здесь качественно | Видео креативы | Инфографика | Обработка - Ретушь фотографий

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Меня зовут Дмитрий. Родом я с далекого, красивого края России. Зарабатываю на хлеб своими прямыми руками и творческим взглядом. Занимаюсь видео креативами, инфографикой, обработкой и ретушью фотографий

Опыт работы:

Видео креативами занимаюсь более 3-х лет

Инфографикой более 2-х лет

Обработкой фотографий менее 1-го года.

О работе с Клиентом:

Досконально изучаю техническое задание (ТЗ)

Помогаю составить своим клиентам ТЗ и обязательно обговариваю все мелочи с заказчиком

Всегда иду на контакт

На первом месте качество, на втором скорость

Довожу проект до ума

В чем я работаю:

Photoshop – использую его для создание изумительных композиций для баннеров, motion-видео

Lightroom – использую для ретуши и обработки фотографий

Illustrator – использую для создания композиций в векторе

After Effects – использую для анимации композиций

Premiere Pro – использую для монтажа видео

Связаться со мной можно только через личные сообщения на платформе