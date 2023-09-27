CRM Специалист по автоматизации рабочих процессов в Zoho

1. Создать таблицу клиентов в Zoho CRM исходя из текущей csv таблицы (160 полей) и импортировать данные (58 клиентов).

2. Модифицировать существующую Zoho онлайн форму или создать новую, где все поля из таблицы Zoho CRM будут соединены с формой. Форма используется для ввода данных по новым клиентам и обновления данных по существующим клиентам. Для существующих клиентов при вводе их названия фирмы автоматически загружаются текущие значения в поля формы.

Следующие части проекта (после успешного завершения первой стадии и обсуждаемые отдельно) включат создание прайс-листа, автоматизацию отсылки прайс листа и записи его в базу данных клиентов, запросы на оборудование исходя из изменений значений текущей формы (или создание новой формы для запросов оборудования, нужного клиентам). Также потенциально прочие автоматизации.

При ответе на проект, опишите:

- ваш опыт опыт работы с Zoho

- опыт с анализом бизнес процессов и автоматизации

Должна быть отличная коммуникабельность. Видео созвон обязателен. Примеры работ тоже обязательны.