Администратор видео контента

FIXWORKS — эталон высококлассного восстановления и реставрации предметов мебели, декора и элементов интерьера в Дубае. Мы мастерски восстанавливаем дорогие изделия, придавая им великолепный первозданный вид, подтверждая статус и качество каждого предмета, над которым трудимся. ...
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Привет!
Мы сами как-то вывозим создавать рилсы, но до остальных соцсетей у нас не доходят руки.
Поэтому, мы нуждаемся в администраторе продвижения видео контента в соцсетях, нашего проекта diva.ua
Снимаем мы, монтаж тоже есть кому делать, вы организовываете и согласовываете процесс
Делать:
1. Составление плана на неделю, 12 рилсов, 12 тик токов, 12 шортсов, 1 широкоформатный ролик на ютуб
2. Согласование
3. Постановка задач
4. Контроль выполнения
Продукт:
Полезно-развлекательный контент который увеличивает количество подписчиков.
Мы за месяц рилсами набрали 10 000 подписчиков, теперь нам нужно постараться набрать еще 100 000
Статистика:
За два месяца нужно разместить:
96 рилсов/тиктоков /шорсов
10 широформатных ролика на ютуб
Контракт, условия:
!!! Сумма указана за месяц, весь контракт $2000.
Нам нужен человек на 2 месяца чтобы сделать такой обьем, если мы устроим друг друга договоримся на постоянную работу.
Выплаты у нас раз в неделю. - Ланистеры всегда отдают свои долги.
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