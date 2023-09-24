Администратор видео контента

Привет!

Мы сами как-то вывозим создавать рилсы, но до остальных соцсетей у нас не доходят руки.

Поэтому, мы нуждаемся в администраторе продвижения видео контента в соцсетях, нашего проекта diva.ua

Снимаем мы, монтаж тоже есть кому делать, вы организовываете и согласовываете процесс



Делать:

1. Составление плана на неделю, 12 рилсов, 12 тик токов, 12 шортсов, 1 широкоформатный ролик на ютуб

2. Согласование

3. Постановка задач

4. Контроль выполнения



Продукт:

Полезно-развлекательный контент который увеличивает количество подписчиков.

Мы за месяц рилсами набрали 10 000 подписчиков, теперь нам нужно постараться набрать еще 100 000



Статистика:

За два месяца нужно разместить:

96 рилсов/тиктоков /шорсов

10 широформатных ролика на ютуб



Контракт, условия:

!!! Сумма указана за месяц, весь контракт $2000.

Нам нужен человек на 2 месяца чтобы сделать такой обьем, если мы устроим друг друга договоримся на постоянную работу.

Выплаты у нас раз в неделю. - Ланистеры всегда отдают свои долги.