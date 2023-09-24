Администратор видео контента

$1000
Управление проектамиЗакрыт12 заявок43 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет!
Мы сами как-то вывозим создавать рилсы, но до остальных соцсетей у нас не доходят руки.
Поэтому, мы нуждаемся в администраторе продвижения видео контента в соцсетях,  нашего проекта diva.ua
Снимаем мы, монтаж тоже есть кому делать, вы организовываете и согласовываете процесс

Делать:
1. Составление плана на неделю, 12 рилсов, 12 тик токов, 12 шортсов, 1 широкоформатный ролик на ютуб
2. Согласование
3. Постановка задач
4. Контроль выполнения

Продукт:
Полезно-развлекательный контент который увеличивает количество подписчиков.
Мы за месяц рилсами набрали 10 000 подписчиков, теперь нам нужно постараться набрать еще 100 000

Статистика:
За два месяца нужно разместить:
96 рилсов/тиктоков /шорсов
10 широформатных ролика на ютуб

 Контракт, условия:
!!! Сумма указана за месяц, весь контракт $2000.
Нам нужен человек на 2 месяца чтобы сделать такой обьем, если мы устроим друг друга договоримся на постоянную работу.
Выплаты у нас раз в неделю. - Ланистеры всегда отдают свои долги.

3 месяца назад
John7788
43 годаСША
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Лидер проекта по внедрению и обучению Bitrix

    FIXWORKS — эталон высококлассного восстановления и реставрации предметов мебели, декора и элементов интерьера в Дубае. Мы мастерски восстанавливаем дорогие изделия, придавая им великолепный первозданный вид, подтверждая статус и качество каждого предмета, над которым трудимся. ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Реализовать задачи по Битрикс24

    Что нужно реализовать : 1. Интеграцию CRM-системы с телефонией и мессенджерами; 2. Запись на курсы обучения, календарь обучения, там же будут преподаватели, которые ведут определённый курс и все это будет ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Ведение , фарм , Facebook/instagram акаунтов

    $1500

    Работа только для тех кто живет в Европе, США, Австралии и Азии. Управление страницами Instagram, Facebook, фарм аккаунтов Работа с 16 лет! Вы можете работать из любой точки мира. Зарплату выплачиваем раз ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Онлайн менеджер, регулярна робота

    $350

    Нова компанія пропонує роботу з нами на вакансії менеджеру відео чату. Вік та досвід неважливі. Переваги працювати з нами: 1. Стабільна заробітня плата. Виплати щотижневі, а обсяги доходу залежать тільки від вашого бажання та ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Разработка маркетинговой стратегии ( позиционирование бренда)

    Нам потрібно: Цільова аудиторія Розуміння цільової аудиторії та ключової потреби, яку задовольняє бренд. Ціннісна пропозиція Отримати чітке та ресурсне УТП, унікальне серед конкурентів і є причиною вибору для споживачів. Місце на ринку та вектор Побачити місце бренду на ринку та отримати ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Організувати та запустити імейл-маркетинг кампанію для заходу

    Для просування заходу (презентації) необхідна імейл-кампанія на англомовну аудиторію. Все треба зробити з нуля: - Провести дослідження. Знайти бази та домовитись про гостьові розсилки на англомовну аудиторію. - Налаштувати платформу для розсилки. Налаштувати інтеграцію із сайтом. - Налаштувати воронку - thank-you ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Набрать команду и смоделировать ситуацию выбора курса

    Привет! Мы — онлайн-школа, и ищем человека, который подберёт участников для исследования и проведёт его. Цель: Нам хочется понять, по какому принципу человек выбирает онлайн-школу, если хочет отучиться на тестировщика. ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Аккаунт-менеджер Удалённая работа

    Вакансия "Аккаунт-менеджер" в нашей компании "Decoza" открыта для поиска ответственного, коммуникабельного и организованного человека, который сможет эффективно управлять клиентской базой компании. Основные требования к кандидату:   - желание развиваться в сфере продаж и клиентского сервиса;  ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Составить бизнес-план инновационного бизнес проекта.

    $10

    Составить бизнес-план инновационного бизнес проекта. Тема: Интерактивные доски в подъезды(телевизоры), для информирования собственников МКД 1. Выдвинуть и подробно охарактеризовать перспективную бизнес-идею (описание товара/услуги, сайта, преимуществ, новшеств в технологическом процессе и т.д.). 2. Провести в Интернете ...

    Управление проектами1 исполнитель
    Закрыт
    5 месяцев назад