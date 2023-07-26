Лидер проекта по внедрению и обучению Bitrix

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FIXWORKS — эталон высококлассного восстановления и реставрации предметов мебели, декора и элементов интерьера в Дубае. Мы мастерски восстанавливаем дорогие изделия, придавая им великолепный первозданный вид, подтверждая статус и качество каждого предмета, над которым трудимся.

Обязанности:

• Анализировать текущие бизнес-процессы компании с целью их оптимизации.

• Внедрять и настраивать корпоративную систему на базе Bitrix.

• Обучать команду эффективному использованию системы Bitrix.

• Разрабатывать и реализовывать интеграции с другими системами.

• Осуществлять мониторинг и обновление системы в соответствии с изменениями бизнес-процессов.

Требования:

• Опыт работы с Bitrix не менее 3 лет.

• Опыт создания проектов "с нуля" на Bitrix.

• Умение работать в команде и эффективно передавать знания.

• Высокий уровень ответственности и внимательность к деталям.

• Желание совершенствовать бизнес-процессы компании.

Условия:

• Работа в динамичной и прогрессирующей компании в центре Дубаи.

• Компенсация за перелет и предоставление первоначального жилья.

• Заработная плата (по результатам собеседования) и премиальные.

• Перспектива профессионального и карьерного роста.

• Участие в интересных и значимых проектах.

Мы ищем талантливого специалиста, готового присоединиться к нашей команде и внести свой вклад в развитие нашего бизнеса. Ожидаем ваши отклики! Желающим просьба заполнить форму: https://forms.gle/APxtzXCQmJdEEmwz7

3 месяца назад
eldar-fw
Эльдар 
27 летРоссия
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
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