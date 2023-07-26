Реализовать задачи по Битрикс24

Работа только для тех кто живет в Европе, США, Австралии и Азии. Управление страницами Instagram, Facebook, фарм аккаунтов Работа с 16 лет! Вы можете работать из любой точки мира. Зарплату выплачиваем раз ...
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Что нужно реализовать :
1. Интеграцию CRM-системы с телефонией и мессенджерами;
2. Запись на курсы обучения, календарь обучения, там же будут преподаватели, которые ведут определённый курс и все это будет размещаться на сайте;
3. Бронирование комнат для проживания;
4. Небольшой магазин, где будут продаваться товары по специализации;
5. Запись к специалисту, что-то вроде календаря записи к определенному специалисту по специализации, в перспективе нужно реализовать запись к нему через сайт.
Требования: Портфолио, где есть подобные реализованные проекты
В отклике от вас ждем краткий план действий по реализации данного проекта.
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