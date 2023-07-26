Реализовать задачи по Битрикс24

Что нужно реализовать :

1. Интеграцию CRM-системы с телефонией и мессенджерами;

2. Запись на курсы обучения, календарь обучения, там же будут преподаватели, которые ведут определённый курс и все это будет размещаться на сайте;

3. Бронирование комнат для проживания;

4. Небольшой магазин, где будут продаваться товары по специализации;

5. Запись к специалисту, что-то вроде календаря записи к определенному специалисту по специализации, в перспективе нужно реализовать запись к нему через сайт.

Требования: Портфолио, где есть подобные реализованные проекты

В отклике от вас ждем краткий план действий по реализации данного проекта.