Реализовать задачи по Битрикс24

Управление проектамиЗакрыт2 заявки9 просмотров
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Что нужно реализовать :

1. Интеграцию CRM-системы с телефонией и мессенджерами;

2. Запись на курсы обучения, календарь обучения, там же будут преподаватели, которые ведут определённый курс и все это будет размещаться на сайте;

3. Бронирование комнат для проживания;

4. Небольшой магазин, где будут продаваться товары по специализации;

5. Запись к специалисту, что-то вроде календаря записи к определенному специалисту по специализации, в перспективе нужно реализовать запись к нему через сайт.

Требования: Портфолио, где есть подобные реализованные проекты

В отклике от вас ждем краткий план действий по реализации данного проекта.

4 месяца назад
Maast
Артем 
39 летКазахстан
год в сервисе
Был
2 месяца назад
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