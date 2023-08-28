Ведение , фарм , Facebook/instagram акаунтов

Работа только для тех кто живет в Европе, США, Австралии и Азии.

Управление страницами Instagram, Facebook, фарм аккаунтов

Работа с 16 лет!

Вы можете работать из любой точки мира. Зарплату выплачиваем раз в неделю на карту !

Что вы должны сделать? Вам необходимо вести страницы Инстаграм, вести учет, создавать профили.

Для работы ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь компьютер!

Для проверки работы необходимо пройти тест, который вам даст менеджер.

Напишите менеджеру в телеграм

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