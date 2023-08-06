Tool plugin installation

$3
Управление проектамиЗакрыт1 заявка10 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привіт! Я завантажив безкоштовний плагін згадок для керування проектами redmine від постачальника redmineflux

тепер я хочу встановити його на свій екземпляр redmine, чи є хтось, хто може мені допомогти?

2 месяца назад
guest_1698647762768
2 месяца в сервисе
Был
24 дня назад
  • Похожие заказы

  • Шукаємо людину/людей, які знайдуть інформацію про нерухомість (Європа)

    $120

    Нам потрібний наступний результат: дізнатися який відсоток від вартості покупки забудовники оплачують агентству нерухомості, яке приведе до них покупця на покупку квартири в їхній новобудові, а також який загалом відсоток забудовників готові сплачувати % відсоток ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Оценка результатов трансформации процесса

    Сделать выводы и эффекты по предложенной оптимизации (реинжинирингу), показывает, как изменится текущая ситуация в компании и какие риски необходимо учесть при проведении предложенных работ. Вообще сделать все пункты, начиная с 3

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Администратор видео контента

    $1000

    Привет! Мы сами как-то вывозим создавать рилсы, но до остальных соцсетей у нас не доходят руки. Поэтому, мы нуждаемся в администраторе продвижения видео контента в соцсетях,  нашего проекта diva.ua Снимаем мы, монтаж тоже есть кому ...

    Управление проектами12 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Лидер проекта по внедрению и обучению Bitrix

    FIXWORKS — эталон высококлассного восстановления и реставрации предметов мебели, декора и элементов интерьера в Дубае. Мы мастерски восстанавливаем дорогие изделия, придавая им великолепный первозданный вид, подтверждая статус и качество каждого предмета, над которым трудимся. ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Реализовать задачи по Битрикс24

    Что нужно реализовать : 1. Интеграцию CRM-системы с телефонией и мессенджерами; 2. Запись на курсы обучения, календарь обучения, там же будут преподаватели, которые ведут определённый курс и все это будет ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Ведение , фарм , Facebook/instagram акаунтов

    $1500

    Работа только для тех кто живет в Европе, США, Австралии и Азии. Управление страницами Instagram, Facebook, фарм аккаунтов Работа с 16 лет! Вы можете работать из любой точки мира. Зарплату выплачиваем раз ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Онлайн менеджер, регулярна робота

    $350

    Нова компанія пропонує роботу з нами на вакансії менеджеру відео чату. Вік та досвід неважливі. Переваги працювати з нами: 1. Стабільна заробітня плата. Виплати щотижневі, а обсяги доходу залежать тільки від вашого бажання та ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Разработка маркетинговой стратегии ( позиционирование бренда)

    Нам потрібно: Цільова аудиторія Розуміння цільової аудиторії та ключової потреби, яку задовольняє бренд. Ціннісна пропозиція Отримати чітке та ресурсне УТП, унікальне серед конкурентів і є причиною вибору для споживачів. Місце на ринку та вектор Побачити місце бренду на ринку та отримати ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Організувати та запустити імейл-маркетинг кампанію для заходу

    Для просування заходу (презентації) необхідна імейл-кампанія на англомовну аудиторію. Все треба зробити з нуля: - Провести дослідження. Знайти бази та домовитись про гостьові розсилки на англомовну аудиторію. - Налаштувати платформу для розсилки. Налаштувати інтеграцію із сайтом. - Налаштувати воронку - thank-you ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад