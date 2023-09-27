Проекторовед

Привіт! Я завантажив безкоштовний плагін згадок для керування проектами redmine від постачальника redmineflux тепер я хочу встановити його на свій екземпляр redmine, чи є хтось, хто може мені допомогти?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, мне требуется руководитель проектов, у меня их много, необходим ассистент.
- Похожие заказы
- $3Управление проектами1 заявкаЗакрыт24 дня назад
- $120
Нам потрібний наступний результат: дізнатися який відсоток від вартості покупки забудовники оплачують агентству нерухомості, яке приведе до них покупця на покупку квартири в їхній новобудові, а також який загалом відсоток забудовників готові сплачувати % відсоток ...Управление проектами3 заявкиЗакрытмесяц назад
Нужно найти подходящую платежную систему для уникального сайта. Подавали заявку в lava.ru и получили отказ. Ищем человека, который сможет помочьУправление проектами2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Сделать выводы и эффекты по предложенной оптимизации (реинжинирингу), показывает, как изменится текущая ситуация в компании и какие риски необходимо учесть при проведении предложенных работ. Вообще сделать все пункты, начиная с 3Управление проектами1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Привет! Мы сами как-то вывозим создавать рилсы, но до остальных соцсетей у нас не доходят руки. Поэтому, мы нуждаемся в администраторе продвижения видео контента в соцсетях, нашего проекта diva.ua Снимаем мы, монтаж тоже есть кому ...Управление проектами12 заявокЗакрыт2 месяца назад
FIXWORKS — эталон высококлассного восстановления и реставрации предметов мебели, декора и элементов интерьера в Дубае. Мы мастерски восстанавливаем дорогие изделия, придавая им великолепный первозданный вид, подтверждая статус и качество каждого предмета, над которым трудимся. ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Что нужно реализовать : 1. Интеграцию CRM-системы с телефонией и мессенджерами; 2. Запись на курсы обучения, календарь обучения, там же будут преподаватели, которые ведут определённый курс и все это будет ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $1500
Работа только для тех кто живет в Европе, США, Австралии и Азии. Управление страницами Instagram, Facebook, фарм аккаунтов Работа с 16 лет! Вы можете работать из любой точки мира. Зарплату выплачиваем раз ...Управление проектаминет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $350
Нова компанія пропонує роботу з нами на вакансії менеджеру відео чату. Вік та досвід неважливі. Переваги працювати з нами: 1. Стабільна заробітня плата. Виплати щотижневі, а обсяги доходу залежать тільки від вашого бажання та ...Управление проектаминет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Нам потрібно: Цільова аудиторія Розуміння цільової аудиторії та ключової потреби, яку задовольняє бренд. Ціннісна пропозиція Отримати чітке та ресурсне УТП, унікальне серед конкурентів і є причиною вибору для споживачів. Місце на ринку та вектор Побачити місце бренду на ринку та отримати ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт4 месяца назад