Приложение на winapi

оздание WinAPI окна с сообщением Разработать приложение по поддержке набора данных с использованием двустороннего связного списка. Связный список реализовать с использованием семейства функций НеарХХХ() Win 32 API по работе с динамически распределяемой памятью (кучей). Должны поддерживаться следующие функции: добавление записи, изменение записи, удаление записи, навигация по записям (вперед, назад, выбор записи с заданным номером). Разработайте необходимый пользовательский интерфейс по работе с набором данных (поля ввода с подписями названий полей, кнопки для выполнения команд управления, метка с отображением полного количества записей и т.д.). Удаляемые записи должны помечаться как удаленные, само же удаление записей (уборка мусора) должно производиться в отдельном фоновом потоке с низким приоритетом. Для синхронизации его с рабочим потоком использовать событие с автоматическим сбросом. Набор данных должен записываться в файл перед закрытием приложения. Предусмотреть возможность загрузки набора данных из этого файла после открытия приложения. Для операций с файлом использовать функции управления файлами Win 32 API. Поля данных: Студент (20 символов), Факультет (10 символов), Курс, Группа (8 символов), Дата рождения, Дата поступления.