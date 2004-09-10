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Ми зібрали дані для 25 фірм (як представлено в наступній таблиці). K означає капітал, L – кількість робітників, а Q – обсяг виробництва. З цією інформацією оцініть такі моделі:

???Cobb-Douglas production function.

  • ???Linear approximation to CES production function.

  • ???Quadratic production function.

    • 14 дней назад
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