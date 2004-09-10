Есть мессенджер, там exe файл и требуется создать для линукс системы rpm пакет.
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Ми зібрали дані для 25 фірм (як представлено в наступній таблиці). K означає капітал, L – кількість робітників, а Q – обсяг виробництва. З цією інформацією оцініть такі моделі:
???Cobb-Douglas production function.
???Linear approximation to CES production function.
???Quadratic production function.
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