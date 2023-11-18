Парсинг лайва xbet или зеркал (melBet и т.д.)

Прикладное ПООткрыт5 заявок148 просмотров
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Нужно написать скрипт, который будет следить за появлением новых матчей в Лайве и каждый новый матч начинать сохранять данные с частотой чаще чем раз в две секунды в csv-таблицу, где индекс строки это время, а столбцы это: кэф на победу первых, кэф на ничью… (еще 23 кэфа, но не все, а именно те, что нужны, пришлю скриншоты), а также статистические данные (!), которые также отображаются на странице матча. Такие как количество угловых, атак, фолов и тому подобное. Когда матч завершается, то у нас готовая csv таблица. Соответсвенно он должен делать это одновременно для большого количества матчей. Также нужна адаптация для 6 видов спорта: футбол, баскетбол, теннис, волейбол, гандбол, хоккей.

Сроки разработки катастрофически важны, на эту задачу максимум 72 часа.

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