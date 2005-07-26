Installer на C++

Имеется приложение на Java и макеты того, как хотелось бы, чтобы оно выглядело. Требуется сверстать по макетам кроссплатформенное приложение-лаунчер и показать эндпоинты, куда подвязывать функционал (приложение на Java есть, а вот в интерфейсы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать на C++ и Qt кроссплатформенный инсталлер с GU.
Оплата по договоренности, достойная. Срок - 2-3 дня, работ оценочно на 5-7 часов.
Функции инсталлера:
1. Скачивание и автоматическая “тихая” установка JDK Temurin версии Java 21.
2. Скачивание из удаленного Maven репозитория JAR файла с “Bootstrap”.
3. В ОС Windows добавление бутстрапа в список приложений панели “Пуск” и возможность удаления бутстрапа из списка “Приложения и возможности”. Для Linux создание “.Desktop” файла, для OS X создание директории в Applications.
4. Запуск скаченного JAR файла с “Bootstrap”.
5. Отображение. Изображения слева на различных шагах установки.
Весь программный комплекс должен сопровождаться GUI для установки (картинки и верстку мы скинем). Так же, как и во всех инсталлерах должны присутствовать дефолтные вещи: прогресс бар, возможность смены директории для установки JAR файла с бутстрапом, возможность создания ярлыка на рабочем столе, который будет указывать на JAR с бутстрапом
1. Инсталлер должен работать на 3 ОС: Windows (64bit), Linux (Debian\Ubuntu), Mac OS X.
2. Инсталлер должен предполагать дефолтный путь установки “bootstrap”, который может быть изменен.
3. GUI для установки предусматривает ряд "Сцен", которыми мы можем управлять при помощи кнопок "Вперед", "Назад", если пользователь пожелает изменить место установки “Bootstrap” до того как, начнем его загрузку и "Выход", если хотим прекратить работу с инсталлером.
4. В GUI будут встроены какие-то картинки, чтобы пользователю было куда "посмотреть", пока он ожидает скачивание.
5. Прогресс бар будет отображать реальный ход скачивания. То есть если скачиваем какой-нибудь JDK, высчитываем то, сколько уже скачали и делаем нормирование к 100% прогресс бара. То же самое и для скачивания JAR файла с “Bootstrap”.
6. После установки Java, bootstrap и запуска bootstrap работа инсталлера прекращается.
Оставляйте порфтолио и примеры работ на ++/Qt, просьба не откликаться без примеров работ или если не читали задание
- Похожие заказы
- $160Прикладное ПО1 заявкаОткрыт17 дней назад
Есть готовый проект проект электронного дневника на Codeigniter+база данных. Требуется доработка нескольких функций. В частности 1)Добавить возможность прикладывать файл к домашнему заданию (есть в коде, но недореализовано разработчиком). ...Открыт18 дней назад
- $20
Часть I. 1. Построить иерархию классов в соответствии с вариантом задания. 2. Разработать методы и свойства для каждого из определяемых классов. 3. Реализовать программу на C# в соответствии с вариантом задания. ...Прикладное ПО2 заявкиОткрыт18 дней назад
здравствуйте. мы занимаемся расклейкой рекламных обьявлений на городских досках и нам нужен софт для отслеживания местоположения работ и замера расстояния между ними. софт нужно сделать для работы в телеграмм. наши сотрудники пользуются программами для ...Закрыт18 дней назад
Нужно написать курсовой проект по следующим критериям, не особо разбираюсь в этом, поэтому прошу не особо сложную ИС с использованием WEB технологий, также нужны небольшие пояснения Исходные данные к проекту База данных ...Прикладное ПОнет заявокОткрыт19 дней назад
- $20
Необходимо разработать приложение WPF на языке c#. Есть схема данных БД для SQL и интерфейс.Закрыт19 дней назад
- $10
Нужно скомпилировать уже готовый проект на с++ в результате получить dll-куОткрыт19 дней назад
- $300
Необходимо установить и настроить расширениеllvm-obfuscator 16 ( https://www.unknowncheats.me/forum/anti-cheat-bypass/500042-ollvm-13-llvm-obfuscator-vs2022-compatible.html) Успешным завершением задачи будет являть полученный llvm-код моего проекта на c++. Как результат, мне нужен будет образ виртуальной машины для VirtualBox (.vdi) с ...Открыт19 дней назад
- $25
У меня есть задание на английском языке, там есть определенные правила, которые нужно соблюдать. И в конце обьяснить весь код мне и подготовить к интервью по этому коду. Заранее скажу, что в С вообще не ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт20 дней назад
- $26
У меня есть задание на английском языке, там есть определенные правила, которые нужно соблюдать. И в конце обьяснить весь код мне и подготовить к интервью по этому коду. Заранее скажу, что в С вообще не ...Закрыт20 дней назад