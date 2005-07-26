Installer на C++

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Нужно написать на C++ и Qt кроссплатформенный инсталлер с GU.

Оплата по договоренности, достойная. Срок - 2-3 дня, работ оценочно на 5-7 часов.

Функции инсталлера:

1. Скачивание и автоматическая “тихая” установка JDK Temurin версии Java 21.

2. Скачивание из удаленного Maven репозитория JAR файла с “Bootstrap”.

3. В ОС Windows добавление бутстрапа в список приложений панели “Пуск” и возможность удаления бутстрапа из списка “Приложения и возможности”. Для Linux создание “.Desktop” файла, для OS X создание директории в Applications.

4. Запуск скаченного JAR файла с “Bootstrap”.

5. Отображение. Изображения слева на различных шагах установки.

Весь программный комплекс должен сопровождаться GUI для установки (картинки и верстку мы скинем). Так же, как и во всех инсталлерах должны присутствовать дефолтные вещи: прогресс бар, возможность смены директории для установки JAR файла с бутстрапом, возможность создания ярлыка на рабочем столе, который будет указывать на JAR с бутстрапом

1. Инсталлер должен работать на 3 ОС: Windows (64bit), Linux (Debian\Ubuntu), Mac OS X.

2. Инсталлер должен предполагать дефолтный путь установки “bootstrap”, который может быть изменен.

3. GUI для установки предусматривает ряд "Сцен", которыми мы можем управлять при помощи кнопок "Вперед", "Назад", если пользователь пожелает изменить место установки “Bootstrap” до того как, начнем его загрузку и "Выход", если хотим прекратить работу с инсталлером.

4. В GUI будут встроены какие-то картинки, чтобы пользователю было куда "посмотреть", пока он ожидает скачивание.

5. Прогресс бар будет отображать реальный ход скачивания. То есть если скачиваем какой-нибудь JDK, высчитываем то, сколько уже скачали и делаем нормирование к 100% прогресс бара. То же самое и для скачивания JAR файла с “Bootstrap”.

6. После установки Java, bootstrap и запуска bootstrap работа инсталлера прекращается.

Оставляйте порфтолио и примеры работ на ++/Qt, просьба не откликаться без примеров работ или если не читали задание

17 дней назад
Анатолий
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Роман
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