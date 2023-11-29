Нужно скомпилировать проект C++, и получить dll

Необходимо установить и настроить расширениеllvm-obfuscator 16 ( https://www.unknowncheats.me/forum/anti-cheat-bypass/500042-ollvm-13-llvm-obfuscator-vs2022-compatible.html) Успешным завершением задачи будет являть полученный llvm-код моего проекта на c++. Как результат, мне нужен будет образ виртуальной машины для VirtualBox (.vdi) с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно скомпилировать уже готовый проект на с++ в результате получить dll-ку
- Похожие заказы
- $300Прикладное ПО3 заявкиОткрыт19 дней назад
- $25
У меня есть задание на английском языке, там есть определенные правила, которые нужно соблюдать. И в конце обьяснить весь код мне и подготовить к интервью по этому коду. Заранее скажу, что в С вообще не ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт20 дней назад
- $26
У меня есть задание на английском языке, там есть определенные правила, которые нужно соблюдать. И в конце обьяснить весь код мне и подготовить к интервью по этому коду. Заранее скажу, что в С вообще не ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт20 дней назад
Необходимо создать скрипт для удаления водяных знаков (примеры фото с водяными знаками прикрепил). Скрипт должен быть сделан для работы на сервере - можно сделать также нейросетевой вариант для работы на серверах с GPU Nvidia. Скрипт ...Прикладное ПО4 заявкиОткрыт22 дня назад
ТЗ У нас есть телеграмм аккаунты, 30-40 штук, в которые приходят уведомления от Бота в виде Kate send you a new message Нужно чтоб бот пересылал эти сообщения в ...Прикладное ПО7 заявокЗакрытдень назад
Общее описание Цель проекта: Создание Телеграм-канала для обмена валют, где пользователи могут получать предложения от разных обменников. Функциональные требования Регистрация обменников: Возможность для обменных пунктов регистрироваться в системе. Подача запросов на обмен: Пользователи могут ...Прикладное ПО7 заявокОткрыт23 дня назад
- $15
Потрібен скрипт перевірки великої кількості сторінок на індексацію в Гуглі. Приблизно 7-10 тис. урлів в день. Відповідно потрібні рекомендації де купувати проксі/антикапчу. Можливо треба купити якийсь софт, який підбирае безкоштовні IP ...Открыт23 дня назад
Маленький микросервис, прикрутить базу типа H2 (чтобы работала при запуске и можно было бы посмотреть работоспособность), написать несколько эндпоинтов и захардкодить секьюрность. Подробности по запросу.Закрыт22 дня назад
- $60
Сторінка авторизації: або вхід по логіну і паролю, або вхід в ролі “Guest”. Після цього перекидає на головну сторінку. На ній: якщо авторизований користувач, відображено його ПІБ і посада (хірург, терапевт…), і меню у ...Открыт24 дня назад
Необходим сторонний клиент для Steam со следующими возможностями: Обязательно: - мультилогин в аккаунты в формате прокси(по желанию) mafile log:pass(подобный код уже есть на гитхабе) - получение трейд ссылок со всех аккаунтов ...Прикладное ПО2 заявкиОткрыт25 дней назад