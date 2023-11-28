Написать программу на с про лифты

У меня есть задание на английском языке, там есть определенные правила, которые нужно соблюдать. И в конце обьяснить весь код мне и подготовить к интервью по этому коду. Заранее скажу, что в С вообще не разбираюсь, поэтому с обьяснением могут возникнуть трудности. В самом коде предстоит реализовать программу, имитирующую работу лифтов в отеле. Есть структура задания и ожидаемая функциональность программы. Вся структура и принципы описаны в PDF файле.