Необходим сторонний клиент для Steam со следующими возможностями:

Обязательно:

- мультилогин в аккаунты в формате прокси(по желанию) mafile log:pass(подобный код уже есть на гитхабе)

- получение трейд ссылок со всех аккаунтов

- мультиотправка трейд офферов по трейд-ссылкам с определенным предметом(указываю n трейдссылок, название предмета в инвентаре, 1 предмет улетает по одной трейд ссылке, всего создается n трейдофферов)

- мультипродажа всего инвентаря с выбранных аккаунтов(может использоваться плагин steam inventory helper)

- автопринятие подарочных офферов(вкл/выкл)

- буст уровней стим(input - нужный уровень), буст сразу для n аккаунтов:

а. с баланса покупаются самые дешевые сеты карточек по маркету(не больше 5 сетов, тк нельзя больше получать уровень после перековки 5 сетов с данного набора)

б. карточки перековываются в наборы с опытом

- выставление витрины для аккаунтов с уровнем > 10 и фона (по названию). Выставление n витрин если уровень n*10, n>1

Желательно:

- буст часов в играх по коду игры

- буст ачивок в играх