Задача: собрать сборку вот с этим плагином: https://pro.sony/ue_US/products/professional-displays/spatial-reality-sdk-download https://www.sony.net/Products/Developer-Spatial-Reality-display/en/develop/Unity/Setup.html Он будет подтягивать предоставляемые 3д модели, тестирование будем делать мы так как там нужен специальный девайс Потом нужно сделать самую простую галерею ...
Необходим сторонний клиент для Steam со следующими возможностями:
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим сторонний клиент для Steam со следующими возможностями:
Обязательно:
- мультилогин в аккаунты в формате прокси(по желанию) mafile log:pass(подобный код уже есть на гитхабе)
- получение трейд ссылок со всех аккаунтов
- мультиотправка трейд офферов по трейд-ссылкам с определенным предметом(указываю n трейдссылок, название предмета в инвентаре, 1 предмет улетает по одной трейд ссылке, всего создается n трейдофферов)
- мультипродажа всего инвентаря с выбранных аккаунтов(может использоваться плагин steam inventory helper)
- автопринятие подарочных офферов(вкл/выкл)
- буст уровней стим(input - нужный уровень), буст сразу для n аккаунтов:
а. с баланса покупаются самые дешевые сеты карточек по маркету(не больше 5 сетов, тк нельзя больше получать уровень после перековки 5 сетов с данного набора)
б. карточки перековываются в наборы с опытом
- выставление витрины для аккаунтов с уровнем > 10 и фона (по названию). Выставление n витрин если уровень n*10, n>1
Желательно:
- буст часов в играх по коду игры
- буст ачивок в играх
- Похожие заказы
- $500Прикладное ПО8 заявокОткрыт25 дней назад
- $200
Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие. ...Прикладное ПО3 заявкиОткрыт25 дней назад
У нас имеется парсер некоторых сайтов. На нашем сервере кода по парсеру нет, но в архиве нашем код есть, его нужно будет найти и разместить на сервере, также починить парсер, чтобы всё шло по тз. ...Открыт25 дней назад
- $30
Занимаемся поиском сотрудников - нужна такая прога, чтобы по нажатию кнопки данные человека заполнялись в поля онлайн формы, . нужно, чтобы прога считывала данные человека, заполняла в поля, выбирала пол, гражданство (всегда РФ),дату рождения( ...Прикладное ПО8 заявокОткрытмесяц назад
- $100
Нужно разработать бота или скрипт для AmoCRM по распределению ответственного в воронке на этапе "ответственный назначен", чтобы по порядку выставлялись ответственныеПрикладное ПО2 заявкиОткрытмесяц назад
Нужна помощь в разработке бота для продажи токенаОткрытмесяц назад
Нужен лаунчер с модом матршки рп, либо с автоустановкой модовПрикладное ПО1 заявкаОткрытмесяц назад
- $40
доработка лаунчера нс C#Прикладное ПО1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $50
Нужна программа на С# умеющая читать данные 10 тегов из OPC сервера (используя подписку на события), а также изменять один или группу тэгов на этом же сервере. Возможно использование библиотек OPC.UA.... от OPCFoundationПрикладное ПО1 исполнительЗавершен24 дня назад
Необходимо парсить поисковую выдачу Google и Яндекс (с возможностью обхода капчи) Кандидату будет предоставлено подробное ТЗ на разработку модуля Важно! Парсер должен быть разработан исключительно на C# с использованием фреймворка CefSharp. Кроме ...Открытмесяц назад