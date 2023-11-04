Разработать бота или скрипт для AmoCRM

$100
Прикладное ПООткрыт2 заявки73 просмотра
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Нужно разработать бота или скрипт для AmoCRM по распределению ответственного в воронке на этапе "ответственный назначен", чтобы по порядку выставлялись ответственные

месяц назад
Ейтекс
Россия
2 месяца в сервисе
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Исмаил
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Антон
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