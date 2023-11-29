Клиент (на C#) для работы с OPC UA/DA сервером

Потрібно написати код для візуалізації плану положень механізму у програмі Processing. Фото прикріпляю
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Нужна программа на С# умеющая читать данные 10 тегов из OPC сервера (используя подписку на события), а также изменять один или группу тэгов на этом же сервере. Возможно использование библиотек OPC.UA.... от OPCFoundation
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