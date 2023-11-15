Выполнение работ по модификации платформы

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Модернизация системы в целях внедрения функционала учета материально-технической базы

Модернизация системы в целях внедрения подсистемы сбора и консолидации отчетности в сфере образования Нижегородской области:

ПСО должна обеспечивать возможность сбора и анализа первичной информации региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования

Предназначена для формирования информационных ресурсов на региональном и муниципальном уровнях, а также для оперативного мониторинга статистических и качественных показателей (индикаторов) в системе образования

Модернизация системы в целях внедрения мобильного приложения учителя

Модернизация системы в целях интеграции с личным кабинетом в федеральной государственной информационной системе «единый портал государственных и муниципальных услуг для передачи сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги.

Подробное ТЗ во вложении

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