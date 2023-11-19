Нужен бот который будет анализировать сайт на наличие свободной записи

На сайте есть записи на несколько процедур. Процедуры пользуются большой популярностью, по этому взять запись очень сложно. Люди придумали ботов, для того, чтобы записаться на процедуры. Сайт не самый простой, для него так же нужен будет ВПН с европейским сервером. Пример бота у меня есть.

Мне нужен бот, который будет анализировать сайт на наличие записей на процедуры, и уведомлять меня, когда они будут доступны.

1. Желательно, чтобы бот был в облаке, или на сервере(ну чтобы мой ноут не был постоянно включенным, к слову у меня Mac), но это уже зависит от цены. Но если Вы сможете сделать бота на iPad(iPadOS), то я буду готов заплатить за это больше.

2. Уведомления о наличие записей в идеале должны приходить на телеграмм.