Необходим скрипт, который будет открывать 30-50 ордеров на покупку или продажу одновременно по различным торговым парам на бирже Bybit нажатием одной кнопки.

Описание:

При входе в кабинет у нас есть возможность добавить 1-50 торговых пар в окно "Торговые пары"

После добавления торговых пар у нас активируются 2 кнопки BUY и SELL

Каждую торговую пару можно отредактировать и ввести параметры StopLoss и TakeProfit, как в %, так и в $, что бы при нажатии кнопки все ордера открывались с уже заранее прописанными данными.

Когда активирован скрипт в окне "Активные торговые пары" мы видим сколько пар еще в открытом состоянии и сколько уже закрыты по TP или SL

Статистика:

В отдельном окне мы видим статистику закрытых TP и SL за час, за 4 часа, за сутки, за неделю, за месяц.

(все это выражено в % и в $)