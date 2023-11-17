Ножна програма которая будт парсить номера телфонов с auto ria
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим скрипт, который будет открывать 30-50 ордеров на покупку или продажу одновременно по различным торговым парам на бирже Bybit нажатием одной кнопки.
Описание:
При входе в кабинет у нас есть возможность добавить 1-50 торговых пар в окно "Торговые пары"
После добавления торговых пар у нас активируются 2 кнопки BUY и SELL
Каждую торговую пару можно отредактировать и ввести параметры StopLoss и TakeProfit, как в %, так и в $, что бы при нажатии кнопки все ордера открывались с уже заранее прописанными данными.
Когда активирован скрипт в окне "Активные торговые пары" мы видим сколько пар еще в открытом состоянии и сколько уже закрыты по TP или SL
Статистика:
В отдельном окне мы видим статистику закрытых TP и SL за час, за 4 часа, за сутки, за неделю, за месяц.
(все это выражено в % и в $)
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