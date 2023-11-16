Веб-сторінка транслітерації для наявного сайту

Національний корпус кримськотатарської мови (НККМ) — винятковий у своєму роді електронний масив кримськотатарських текстів, що охоплює різні жанри та історичні епохи. НККМ варто розглядати, як інструмент для всеосяжних лінгвістичних досліджень, а також створення та розвитку найрізноманітніших автоматизованих систем (розпізнання мови, машинного перекладу, інформаційного пошуку). Створення і розбудова лінгвістичного корпусу є особливо важливим чинником розвитку кримськотатарської мови, яка на сьогодні класифікується ЮНЕСКО, як мова, що перебуває під серйозною загрозою зникнення.

НККМ шукає спеціаліста по прикладному ПЗ, який створить транслітераційне розширення для Microsoft Word та Chrome.

Мета цього завдання - розробити веб-сервіс, який буде окремою сторінкою на сайті Корпусу , що буде транслітерувати з кримськотатарської кирилиці на латиницю, використовуючи існуючий код для транслітерації на https://github.com/qirimca/Transliterator .

Веб-сервіс дозволить користувачам вибрати текст, написаний кримськотатарською кирилицею, і перетворити його на латиницю відповідно до правил кримськотатарської мови. Веб-сервіс також надасть можливість зворотної транслітерації з латиниці на кирилицю. Веб-сервіс буде сумісний з останніми версіями браузерів і підтримуватиме операційні системи Windows, Mac та Linux.





Функціональні вимоги

Веб-сервіс буде окремою сторінкою на веб-сайті https://ctcorpus.org/index.php/crh/ для транслітерації з кримськотатарської кирилиці на латиницю.

Веб-сервіс використовуватиме існуючий код для транслітерації на https://github.com/qirimca/Transliterator як основну логіку для перетворення між кирилицею та латиницею.

Веб-сервіс повинен дозволяти користувачам завантажувати транслітерований документ у форматі .txt або .docx , або навіть краще, якщо окрім цього можлива конвертація в .pptx, .xlsx.

Веб-сервіс надасть інтерфейс користувача, який дозволить користувачам вибрати текст, написаний кримськотатарською кирилицею, і натиснути кнопку, щоб перекласти його на латиницю (і навпаки). Перетворений текст покаже новий текст в окремому полі . Веб-сервіс також надасть кнопку для зворотної транслітерації з латиниці на кирилицю, якщо користувач хоче скасувати перетворення.

Веб-сервіс збереже форматування оригінального тексту.

Якщо можливо, веб-сервіс визначить мову вибраного тексту і виконає транслітерацію лише якщо текст написано кримськотатарською мовою. Якщо текст написано іншою мовою, веб-сервіс відобразить повідомлення, що інструмент не може транслітерувати текст.

Нефункціональні вимоги

Веб-сервіс повинен бути розроблений зі гнучкою архітектурою для розміщення майбутніх поліпшень та оновлень.

Веб-сервіс повинен відповідати всім відповідним нормам конфіденційності даних та безпеки.

Додаткові вимоги