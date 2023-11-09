Программа для удаленного подключения

Необходимо реализовать модуль по обработке входных данных от пользователя, заполнившего VIN-ы своих авто в профиле (до 10 штук). Обработка предполагает проверку наличия активных полисов и времени до окончания каждого из них (дата выдачи + 1 год). Запросы должны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу разработчика на проектную работу.
Необходимо написать программу для удаленного подключения к роутеру по SSH.
Срок неделя, более полное ТЗ в дм.
Есть возможность долгосрочного сотрудничества
- Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт10 дней назад
- $200
Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие. ...Закрыт25 дней назад
Нужно автоматизировать пересылку сообщений из WhatsApp и Gmail, по условиям в Google Sheets. Пример: Декларант пишет в группе примерно такие сообщения "10317120/121123/В016300 VECTORЗВ/ВИТАМИНРУС, ТХ Л.ИЛЬЯС, НСРЗ, КС LILYS233021 РТ-10835 МАНДАРИНЫ" "заявление 10317120/121123/В016297 MENAS Западные ...Закрыт10 дней назад
- $10
Нужна консультация девопс-инежнера GitLab CI/CD не запускаются пайплайны, не могу понять в чем проблемаЗакрыт11 дней назад
- $3
Створити консольні програми для обміну текстовими повідомленнями між клієнтом і сервером. Порт та адреса передаються як параметри командного рядку під час запуску програми. Мова реалізації С# Інструкції 1) Ознайомитись з ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрытмесяц назад
- $5
Необходима программа которая может в несколько потоков заходить на аккаунты по почте и паролю,которые я выдам. Прокси и айпи разные не нужны. Задача:зайти на аккаунт и запустить игру на 10 минут,забрать награду и выйти. И ...Закрыт13 дней назад
Нужен бот/скрипт, который работает на Бинансе в разделе https://www.binance.com/en/futures (требуется авторизация) и с заданной периодичностью (например 1 раз в 3-4 минутs) мониторит список монет на предмет аномального изменения цены (процент изменения настраиваемый, - 5-10-50% и т.п.)и, ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрытмесяц назад
Добрый день! Необходимо найти разработчика парсера на чтение текстов. ТЗ во вложенииПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 дней назад
разработать скрипт на Python, который будет использовать различные алгоритмы отслеживания: KSF, MIL, GOTURN, CSRT, BOOSTING, MOOSE, TLD, MEDIANFLOW. скрипт должен работать в контексте отслеживания всех людей в зоне видимости. видеоматериалы прикреплены. пример: ...Закрытмесяц назад
Всем привет! Нужна автоматизация для канального вытяжного вентилятора и увлажнителя воздуха, которые питаются оба от 220В и используются для поддержания микроклимата в оранжерее. Т.е. приборы включаются и отключаются автоматически при заданных параметрах Температуры и ...Закрыт16 дней назад