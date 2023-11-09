Проверка статуса полиса РСА

Необходимо реализовать модуль по обработке входных данных от пользователя, заполнившего VIN-ы своих авто в профиле (до 10 штук).

Обработка предполагает проверку наличия активных полисов и времени до окончания каждого из них (дата выдачи + 1 год).

Запросы должны обходить капчу и работать как можно быстрее за счет асинхронных частей кода.



Ссылка на сервис:

https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policyInfo.htm

Работу организуем по этапам, в привязке к получившимся результатам. Этапы более точно формализуем, как и стоимость каждого из них. Сроки-суммы обсуждаемы.



(!) При отклике просьба указать релевантный опыт, коротко бэкграунд (если не заполнен в профиле). Если есть исходники по любым другим проектам на GitHub для "посмотреть" - можно смело присылать.?