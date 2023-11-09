Проверка статуса полиса РСА

Прикладное ПОЗакрытнет заявок126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо реализовать модуль по обработке входных данных от пользователя, заполнившего VIN-ы своих авто в профиле (до 10 штук).
Обработка предполагает проверку наличия активных полисов и времени до окончания каждого из них (дата выдачи + 1 год). 
Запросы должны обходить капчу и работать как можно быстрее за счет асинхронных частей кода.

Ссылка на сервис:
https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policyInfo.htm

Работу организуем по этапам, в привязке к получившимся результатам. Этапы более точно формализуем, как и стоимость каждого из них. Сроки-суммы обсуждаемы.

(!) При отклике просьба указать релевантный опыт, коротко бэкграунд (если не заполнен в профиле). Если есть исходники по любым другим проектам на GitHub для "посмотреть" - можно смело присылать.?

месяц назад
Montrik
Максим 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Софт по управлению Push уведомлениями. Selenium/Puppeteer

    $200

    Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие.  ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    25 дней назад

  • Автоматизация работы в WhatsApp, Google Sheets, Gmail.

    Нужно автоматизировать пересылку сообщений из WhatsApp и Gmail, по условиям в Google Sheets. Пример: Декларант пишет в группе примерно такие сообщения "10317120/121123/В016300 VECTORЗВ/ВИТАМИНРУС, ТХ Л.ИЛЬЯС, НСРЗ, КС LILYS233021 РТ-10835 МАНДАРИНЫ" "заявление 10317120/121123/В016297 MENAS Западные ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 дней назад

  • C#

    $3

    Створити консольні програми для обміну текстовими повідомленнями між клієнтом і сервером. Порт та адреса передаються як параметри командного рядку під час запуску програми. Мова реалізації С# Інструкції 1) Ознайомитись з ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    месяц назад

  • Софт для автоматизации аккаунтов

    $5

    Необходима программа которая может в несколько потоков заходить на аккаунты по почте и паролю,которые я выдам. Прокси и айпи разные не нужны. Задача:зайти на аккаунт и запустить игру на 10 минут,забрать награду и выйти. И ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 дней назад

  • Бот для мониторинга изменения цен на активы, на бирже Binance

    Нужен бот/скрипт, который работает на Бинансе в разделе  https://www.binance.com/en/futures  (требуется авторизация) и с заданной периодичностью (например 1 раз в 3-4 минутs) мониторит список монет на предмет аномального изменения цены (процент изменения настраиваемый, - 5-10-50% и т.п.)и, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    месяц назад

  • Разработка и сравнительный анализ алгоритмов отслеживания на базе Open

    разработать скрипт на Python, который будет использовать различные алгоритмы отслеживания: KSF, MIL, GOTURN, CSRT, BOOSTING, MOOSE, TLD, MEDIANFLOW. скрипт должен работать в контексте отслеживания всех людей в зоне видимости. видеоматериалы прикреплены. пример: ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Arduino проект 2 розетки с датчиком управления через телефон

    Всем привет! Нужна автоматизация для канального вытяжного вентилятора и увлажнителя воздуха, которые питаются оба от 220В и используются для поддержания микроклимата в оранжерее. Т.е. приборы включаются и отключаются автоматически при заданных параметрах Температуры и ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    16 дней назад

  • Нужен скрипт для авто заполнения форм на сайтах

    Нужен скрипт для авто заполнения форм на сайтах с подключением анкапчера.  Список сайтов пока при личной преписке.  Друзья - я не Илон Маск . Не надо закидывать невероятные суммы. 3 нуля за такой ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 дней назад