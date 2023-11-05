Вітаю! Ми шукаємо кваліфікованого та надійного фрілансера, який допоможе нам у виконанні завдання з програмування на мові C. Завдання полягає у заповненні тіл функцій за наданим шаблоном. Зокрема, нам потрібно реалізувати наступні алгоритми: - ...
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Нужен скрипт для авто заполнения форм на сайтах с подключением анкапчера.
Список сайтов пока при личной преписке.
Друзья - я не Илон Маск . Не надо закидывать невероятные суммы. 3 нуля за такой скрипт это перебор. а 3000$ это просто , ну нет слов.
Я уважаю труд любого человека. Но есть вещи которые не стоят тех денег которые ставят. Извините.
Очень рад буду адекватному человеку, не только в оценке своего труда, но и исполнительностью.
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