Нужен скрипт для авто заполнения форм на сайтах

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки42 просмотра
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Нужен скрипт для авто заполнения форм на сайтах с подключением анкапчера. 

Список сайтов пока при личной преписке. 

Друзья - я не Илон Маск . Не надо закидывать невероятные суммы. 3 нуля за такой скрипт это перебор. а 3000$ это просто , ну нет слов.

Я уважаю труд любого человека. Но есть вещи которые не стоят тех денег которые ставят. Извините.

Очень рад буду адекватному человеку, не только в оценке своего труда, но и исполнительностью.

2 месяца назад
new-neuron
Дмитрий 
39 летИндонезия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад