Нужен скрипт для авто заполнения форм на сайтах с подключением анкапчера.

Список сайтов пока при личной преписке.



Друзья - я не Илон Маск . Не надо закидывать невероятные суммы. 3 нуля за такой скрипт это перебор. а 3000$ это просто , ну нет слов.

Я уважаю труд любого человека. Но есть вещи которые не стоят тех денег которые ставят. Извините.

Очень рад буду адекватному человеку, не только в оценке своего труда, но и исполнительностью.