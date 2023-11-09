Нужна консультация девопс-инежнера GitLab CI/CD

Створити консольні програми для обміну текстовими повідомленнями між клієнтом і сервером. Порт та адреса передаються як параметри командного рядку під час запуску програми. Мова реалізації С# Інструкції 1) Ознайомитись з ...
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