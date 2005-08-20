Національний корпус кримськотатарської мови

Національний корпус кримськотатарської мови (НККМ) — винятковий у своєму роді електронний масив кримськотатарських текстів, що охоплює різні жанри та історичні епохи. НККМ варто розглядати, як інструмент для всеосяжних лінгвістичних досліджень, а також створення та розвитку найрізноманітніших автоматизованих систем (розпізнання мови, машинного перекладу, інформаційного пошуку). Створення і розбудова лінгвістичного корпусу є особливо важливим чинником розвитку кримськотатарської мови, яка на сьогодні класифікується ЮНЕСКО, як мова, що перебуває під серйозною загрозою зникнення.