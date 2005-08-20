Шукається спеціаліст для створення веб-сервісу, що транслітерує текст з кримськотатарської кирилиці на латиницю та навпаки. Сервер буде окремою сторінкою на сайті НККМ, використовуватиме існуючий код для транслітерації. Очікується підтримка завантаження документів у форматах .txt, .docx, .pptx, .xlsx та збереження форматування оригінального тексту.
Національний корпус кримськотатарської мови
Національний корпус кримськотатарської мови (НККМ) — винятковий у своєму роді електронний масив кримськотатарських текстів, що охоплює різні жанри та історичні епохи. НККМ варто розглядати, як інструмент для всеосяжних лінгвістичних досліджень, а також створення та розвитку найрізноманітніших автоматизованих систем (розпізнання мови, машинного перекладу, інформаційного пошуку). Створення і розбудова лінгвістичного корпусу є особливо важливим чинником розвитку кримськотатарської мови, яка на сьогодні класифікується ЮНЕСКО, як мова, що перебуває під серйозною загрозою зникнення.
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