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Людмила ctcorpus

 
19 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Національний корпус кримськотатарської мови

Національний корпус кримськотатарської мови (НККМ) — винятковий у своєму роді електронний масив кримськотатарських текстів, що охоплює різні жанри та історичні епохи. НККМ варто розглядати, як інструмент для всеосяжних лінгвістичних досліджень, а також створення та розвитку найрізноманітніших автоматизованих систем (розпізнання мови, машинного перекладу, інформаційного пошуку). Створення і розбудова лінгвістичного корпусу є особливо важливим чинником розвитку кримськотатарської мови, яка на сьогодні класифікується ЮНЕСКО, як мова, що перебуває під серйозною загрозою зникнення.

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