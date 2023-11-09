Миграция с AdminJS на Minimal Dashboard

Ищем опытного разработчика для одноразового проекта по переходу с нашего текущего административного интерфейса, созданного на основе AdminJS https://adminjs.co/, на Minimal Dashboard: https://minimals.cc/.

Основные задачи:

Анализ текущей системы: Проанализировать наш текущий интерфейс на AdminJS, чтобы понять все функции и возможности, которые мы сейчас используем.

Миграция функций: Перенести все функции из AdminJS в Minimal Dashboard. Это включает системы аутентификации, управление данными и другие специфические функции. Произвести миграцию, написать недостающие элементы бэкенда с функционалом и логикой, как в AdminJS.

Доработка функций:

Расчет затрат: Добавить функционал для расчета различных затрат, интегрированный с нашей базой данных или системой учета.

Выставление счета: Использовать готовый фронтенд из верстки Minimal Dashboard для функционала выставления счетов.

Управление доступами: Настроить различные уровни доступа для разных пользователей в админке. Это должно включать роли такие как: администратор, Оператор Хаба товаров, Координатор продаж и Микрозадачник (эти роли уже были предусмотрены в предыдущей версии).

Тестирование: Провести тщательное тестирование нового интерфейса, чтобы убедиться, что все функции корректно работают и стабильны.

Бюджет и сроки: Укажите ваш предполагаемый бюджет и сроки выполнения работы. Это может быть диапазоном или конкретной суммой. Оценка от предыдущего разработчика 20-40 часов.